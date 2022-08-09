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У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ

У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ
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Представляем 13-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 4-й тур РПЛ. «Спартак» снова порадовал, но потерял ключевого игрока, «Зенит» забуксовал в Грозном, ЦСКА дарит надежду, а «Локомотив» сыплется. А ещё в этом туре были спорные судейские моменты, которые мы тоже обсудили.

Теперь наш подкаст можно слушать!

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
0:20 — Восхищаемся «Спартаком», хвалим Абаскаля и жалеем Шалимова.
11:05 — «Факел» был крут, но не устоял под напором ЦСКА. Набабкин, Чалов и Кучаев — короли.
17:40 — Катастрофа «Локомотива», Сафонов — герой, а Олусегун — электричка.
26:33 — «Зенит» буксует. Андрей верит в интригу, Миша — нет. Спор на матч «Зенита» и ЦСКА.
33:48 — «Динамо» обыграло «Крылья». Или отскочило?
38:20 — Нелепый пенальти в ворота «Ростова», веселье в матче «Сочи» и грустное «Торпедо».

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