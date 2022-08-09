Луческу недоволен расписанием матчей киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу недоволен расписанием команды в квалификации Лиги чемпионов.

«Мы играли с «Фенербахче» первый матч дома, теперь со «Штурмом», и если пройдём дальше, сыграем с «Бенфикой» тоже дома. Это неправильно, ведь у соперников есть возможность сыграть на своем поле 120 минут, а у нас такого шанса нет – это еще одна сложность для нас. Действительно, 1:0 – это не так много, Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдёт.

Непросто играть два дополнительных экстра-тайма на чужом поле, потому что, например, болельщики «Фенербахче» были невероятными, они создали отличную атмосферу на трибунах. А нас в номинально домашних матчах поддерживают только женщины и дети, уехавшие из Украины в Польшу во время войны», — приводятся слова Луческу на официальном сайте «Динамо».

ди9 августа «Динамо» проведёт ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Штурмом». Первый матч завершился победой киевлян со счётом 1:0.