Жозе Моуринью: невероятно, что я ни разу не проводил матчи в Донецке и с «Шахтёром»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал проведение благотворительного матча с «Шахтёром» (5:0).
«Что для меня значит проведение такого благотворительного матча? На это можно смотреть с двух сторон. Одна – футбольная, и для нас важно играть с хорошей командой. С командой, которая любит играть в футбол, любящей строить игру от задней линии, ведь это создает сложности, что хорошо для нас перед началом сезона.
Также есть другая сторона – человеческая. И, конечно, я считаю, что все на этом стадионе стоят вместе в вопросе поддержки страны и ее народа в такой сложный период. Поэтому, на мой взгляд, люди пришли по двум причинам: посмотреть футбол и поддержать.
Я проводил матчи в Украине несколько раз, но ни разу в Донецке и ни одного с «Шахтёром», что невероятно. Я ведь участвовал во многих матчах европейского футбола. Было бы хорошо провести такой матч, даже при этой ситуации», — сказал Моуринью на Youtube-канале «Шахтёра».
Напомним, новый сезон чемпионата Украины планируют начать 23 августа.
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