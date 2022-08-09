Слуцкий: на этой неделе Дзюба не тренировался с «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после гостевого матча четвёртого тура Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:2) ответил на вопрос о возможном подписании казанским клубом 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы, который поддерживал форму с командой.
«Что с Дзюбой и будет ли он тренироваться с командой? На этой неделе он с нами не тренировался», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
После игры третьего тура Первой лиги с «Уфой» (0:0) Слуцкий также получил вопрос на пресс-конференции о приглашении Дзюбы в «Рубин». Специалист признался, что такую возможность в клубе не рассматривали.
Напомним, Дзюба после окончания контракта с «Зенитом» вышел на рынок свободных агентов. Он является воспитанником московского «Спартака», также он выступал за такие клубы, как «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Всего на счету Артёма 503 встречи в Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился 186 голами и 106 результативными передачами.
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