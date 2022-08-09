Гвардиола высказался об уходе Зинченко, Жезуса и Стерлинга из «Манчестер Сити»

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», отреагировал на уход из клуба сразу ряда ключевых игроков – Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга.
«Я всегда думал, что после 5-6 лет вместе нужно что-то менять – сменить тренера или обновить состав. Всегда. Но в то же время я могу вам сказать, что, учитывая характеры Жезуса, Стерлинга, Зинченко и Фернандиньо, они по-прежнему оставались бы голодными до побед.
При этом иногда всем идут на пользу изменения. Обычно, новые игроки привносят новую энергию, желание. Однако я не знаю, что произойдет дальше. Всегда нужно принимать решение.
Если бы это трансферное окно не произошло так, как оно произошло, и эти четыре игрока до сих пор были бы здесь – думаю, мы были бы той же командой с таким же желанием добиться успеха. Сейчас мы собираемся адаптировать новых игроков и желаем всего лучшего ушедшим ребятам, поскольку все они этого заслуживают», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте клуба.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии.
- 9 августа 2022
-
03:31
-
03:27
-
03:16
-
03:11
-
02:59
-
02:50
-
02:42
-
02:28
-
02:23
-
02:08
-
01:58
-
01:35
-
01:32
-
01:17
-
01:17
-
00:59
-
00:58
-
00:38
-
00:08
- 8 августа 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:25
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
21:52
-
21:41
-
21:35
-
21:28