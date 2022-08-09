Гвардиола высказался об уходе Зинченко, Жезуса и Стерлинга из «Манчестер Сити»

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», отреагировал на уход из клуба сразу ряда ключевых игроков – Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга.

«Я всегда думал, что после 5-6 лет вместе нужно что-то менять – сменить тренера или обновить состав. Всегда. Но в то же время я могу вам сказать, что, учитывая характеры Жезуса, Стерлинга, Зинченко и Фернандиньо, они по-прежнему оставались бы голодными до побед.

При этом иногда всем идут на пользу изменения. Обычно, новые игроки привносят новую энергию, желание. Однако я не знаю, что произойдет дальше. Всегда нужно принимать решение.

Если бы это трансферное окно не произошло так, как оно произошло, и эти четыре игрока до сих пор были бы здесь – думаю, мы были бы той же командой с таким же желанием добиться успеха. Сейчас мы собираемся адаптировать новых игроков и желаем всего лучшего ушедшим ребятам, поскольку все они этого заслуживают», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте клуба.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии.