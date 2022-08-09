Левандовски высказался о скандировании фанатами «Баварии» «Hala Madrid» в его адрес

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал выкрики болельщиков «Баварии» в поддержку мадридского «Реала».
«Да, я слышал это и смеялся. Но были и люди, которые выкрикивали моё имя. Это было очень мило. В последние недели я также встретил на улице некоторых фанатов, которые выразили понимание моей ситуации и пожелали мне всего наилучшего», — приводит слова Левандовского Marca.
Напомним, когда Левандовски покидал тренировочную базу «Баварии», где попрощался с игроками и персоналом клуба, ряд болельщиков «Баварии» кричали ему вслед речовки в поддержку мадридского «Реала» — Hala Madrid».
Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до 2026 года.
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