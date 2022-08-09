Йоканович – о Захаряне: он рано сделал несколько важных шагов, но ему ещё расти и расти

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о перспективах 19-летнего российского полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«В футболе не существует прошлого, а о Захаряне вы говорите исходя из достижений предыдущего сезона, мы обязаны дать время парню сейчас. Ему непросто справляться со всей ситуацией вокруг, но он должен быть сконцентрирован на работе. Вы использовали правильно слово – талант, ну так давайте поможем ему не остаться просто талантом. Да, он рано сделал несколько важных шагов – попал в национальную сборную, стал основным футболистом в клубе, но ему ещё расти и расти.

Если вы меня спрашиваете, сможет ли он заиграть в одной из топовых европейских лиг, то мой ответ – да, я в это верю, но Захаряна надо поддерживать, ведь ему всё ещё 19 лет. Самое главное сейчас – каждодневная работа, собранность и готовность учиться», — сказал Йоканович в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 34 встречах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и девятью результативными передачами. В трёх матчах текущего сезона на счету Арсена – один забитый мяч и два ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в € 15 млн.

Чествование Арсена Захаряна на премии «Первая пятёрка».