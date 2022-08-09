Иско: в «Севилье» хочу показать уровень, который у меня есть, и который я никогда не терял

Полузащитник Иско прокомментировал свой переход в «Севилью».

«Я действительно хочу показать уровень, который у меня есть, и который я никогда не терял. Я прихожу в команду, где я знаю тренера, игроков и стиль игры, который мне нравится. Надеюсь, мы сможем провести отличный год, выиграть титулы и порадовать всех болельщиков. Очень хочу начать работать с командой и как можно скорее встретиться с товарищами по команде. Я хочу быть готовым помочь с самого начала в начале сезона», — приводит слова Иско Sport.es.

Напомним, с 2013 года Иско выступал за мадридский «Реал», в составе которого завоевал 19 трофеев. Летом 2022 года контрактное соглашение Иско с «Реалом» истекло и стороны не стали его продлевать.