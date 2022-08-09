Александр Кержаков – о Fan ID: не вижу преимуществ. Футбол будет менее доступен

39-летний бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков высказался о введении в чемпионате России паспорта болельщика — Fan ID.
«Не вижу преимуществ Fan ID. Я не углублялся в этот вопрос, но, как мне кажется, закон повлияет на количество болельщиков на стадионе в худшую сторону, что не может радовать, потому что футбол будет менее доступен.
Скорее всего, со временем это все оформится и народ будет ходить на стадионы, но наш футбол станет меньше доступен для туристов и тех людей, которые спонтанно решили пойти на футбол. Поэтому я противник Fan ID», — приводит слова Кержакова Metaratings.
Напомним, закон о паспорте болельщика действует с нынешнего сезона в Российской Премьер-Лиге. Многие фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей чемпионата.
Сычёв, Быстров и Филимонов — о Fan ID.
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