Источник: Юран получит 35-40 млн рублей неустойки в случае увольнения из «Химок»

53-летний российский специалист Сергей Юран может получить внушительную компенсацию в случае увольнения с поста главного тренера подмосковных «Химок», сообщает «Матч ТВ».

Как отмечает источник, увольнение Юрана снова обойдётся «Химкам» в серьёзную сумму. Как и в прошлый раз клуб должен будет выплатить неустойку — в районе 35–40 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что контракт между сторонами может быть расторгнут в ближайшее время.

Напомним, действующее соглашение Юрана с «Химками» рассчитано до конца сезона-2022/2023. Специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.