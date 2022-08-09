Источник: Юран получит 35-40 млн рублей неустойки в случае увольнения из «Химок»
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53-летний российский специалист Сергей Юран может получить внушительную компенсацию в случае увольнения с поста главного тренера подмосковных «Химок», сообщает «Матч ТВ».
Как отмечает источник, увольнение Юрана снова обойдётся «Химкам» в серьёзную сумму. Как и в прошлый раз клуб должен будет выплатить неустойку — в районе 35–40 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что контракт между сторонами может быть расторгнут в ближайшее время.
Напомним, действующее соглашение Юрана с «Химками» рассчитано до конца сезона-2022/2023. Специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.
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