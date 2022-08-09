Кучаев объяснил, почему Фернандес приостановил контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, почему защитник Марио Фернандес покинул ЦСКА.
«Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Ещё когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе. При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено», — приводит слова Кучаева Sport24.
По окончании сезона-2021/2022 Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам. Футболист выступал в составе армейцев с 2012 года. За это время он провёл 329 матчей, забив 11 голов и сделав 47 результативных передач.
- 9 августа 2022
-
03:31
-
03:27
-
03:16
-
03:11
-
02:59
-
02:50
-
02:42
-
02:28
-
02:23
-
02:08
-
01:58
-
01:35
-
01:32
-
01:17
-
01:17
-
00:59
-
00:58
-
00:38
-
00:08
- 8 августа 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:25
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
21:52
-
21:41
-
21:35
-
21:28