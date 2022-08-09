Кучаев объяснил, почему Фернандес приостановил контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, почему защитник Марио Фернандес покинул ЦСКА.

«Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Ещё когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе. При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено», — приводит слова Кучаева Sport24.

По окончании сезона-2021/2022 Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам. Футболист выступал в составе армейцев с 2012 года. За это время он провёл 329 матчей, забив 11 голов и сделав 47 результативных передач.