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В «Торпедо» раздумывают над увольнением Бородюка

В «Торпедо» раздумывают над увольнением Бородюка
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«Торпедо» раздумывает над увольнением главного тренера Александра Бородюка. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата», — добавил источник «Чемпионата».

Бородюк возглавил «Торпедо» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

После четырёх туров «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив одно очко. На старте сезона команда уступила «Сочи», «Динамо» и «Химкам», а также сыграла вничью с «Крыльями Советов».

Матч между «Торпедо» и «Оренбургом» состоится 14 августа в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало – в 17:30 мск.

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