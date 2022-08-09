Агент Рассказова высказался о возможном уходе своего клиента из «Спартака»

Валериюс Мижигурскис, агент 24-летнего российского защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, рассказал, что не рассматривает вариант с возможным уходом своего клиента из клуба.

«Рассматривается ли вариант с уходом Рассказова в связи с отсутствием игровой практики? Нет. Идёт тренировочный процесс, сезон длинный. Всему своё время.

Обсуждалось ли игровое время при подписании нового контракта со «Спартаком»? Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть. Гарантий никаких не было», — приводит слова Мижигурскиса Sport24.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рассказов не появился на поле ни разу. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 900 тыс.