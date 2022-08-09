Форвард «Химок» Адеми рассказал, как относится к игрокам, которые уезжают из России
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Нападающий «Химок» Кемаль Адеми ответил на вопрос, как относится к легионерам, которые уезжают из России.
«Это их выбор и проблема. Они сами захотели уехать из России. Для себя я принял решение остаться в «Химках». Я чувствую себя комфортно и спокойно в России. Мне всё нравится здесь, — приводит слова Адеми Sport24.
Адеми выступает за «Химки» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата России Адеми провёл за «Химки» один матч, выйдя на замену.
После четырёх туров «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. В следующем туре команда сыграет «Ахматом».
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