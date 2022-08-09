Крыховяк поддержал решение Рыбуса остаться в России и продолжить карьеру в «Спартаке»

32-летний польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за саудовский «Аль-Шабаб», поддержал своего соотечественника Мацея Рыбуса за решение остаться в России и продолжить карьеру в московском «Спаратке» несмотря на критику со стороны общественности.

«Мацей больше связан с Россией, чем я. Он живёт там уже давно, у него жена русская, дети. Для него это второй дом. Нечего обманывать – военная спецоперация будет продолжаться некоторое время, но в какой-то момент всё вернётся на круги своя. И, глядя сквозь призму времени, в перспективе, кто знает, не окажется ли его решение лучше, чем если бы он насильно перевернул свою профессиональную и личную жизнь с ног на голову.

Никто из ребят его не осуждает. Я позвонил Мацею после этой ситуации и поддержал его. Ситуация на Украине заставляет нас злиться. Разочарование и нервы, которые мы накапливаем внутри себя, мы можем излить, например, на такого парня, как Рыбус. Тем не менее, это не что иное, как издевательство над лёгкой целью за поступки, к которым он не причастен. Я знаю, что трудно успокоиться, когда включается телевизор и видны отношения с Украиной. Да, как я уже упоминал ранее, — не каждый может позволить себе полностью изменить свою жизнь», — цитирует Крыховяка Radio ZET со ссылкой на Sportowy Fakty.