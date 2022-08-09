Кержаков – о сравнении Бакаева и Зиньковского: со стороны – плюс-минус одинаковые ребята

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков сравнил российских полузащитников Александра Зиньковского и Зелимхана Бакаева, пополнивших московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» соответственно.

«Зениту» нужен был Зиньковский, а не Бакаев? Мне сложно сказать, я не внутри «Зенита». Это же решает главный тренер. Кто из них сильнее? Не знаю, не работал ни с тем, ни с другим. Со стороны – плюс-минус одинаковые ребята», — цитирует Кержакова Metaratings.

В нынешнем сезоне Бакаев уже принял участие в пяти встречах за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Зиньковский, приобретённый «Спартаком» у «Крыльев» за € 3,2 млн, за 142 минуты на поле за красно-белых результативными действиями не отметился.