Кавазашвили: отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму полузащитника Виктора Мозеса.
«Травма Мозеса – сильная потеря для «Спартака». Его отсутствие будет очень заметно для команды. Это замечательный футболист, который занимает все те позиции, на которых бывают сложности у «красно-белых» во время чемпионата, он универсальный игрок.
Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку для клуба. Нужно ли кого-то покупать в срочном прядке, чтобы компенсировать потерю? Это уже не моё дело. Такие вопросы должно решать руководство команды», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.
Напомним, Мозес получил травму в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом». Недавно было сообщено, что нигериец из-за травмы ахилла пропустит около шести месяцев.
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