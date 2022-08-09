Петржела: потеря Клаудиньо не повлияет на игру «Зенита», хоть он и важный игрок для клуба
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о травме полузащитника санкт-петербургского клуба Клаудиньо.
«Потеря Клаудиньо не повлияет на игру «синие-бело-голубых», хоть он и важный игрок для команды. Без поражений «Зенит» не сможет пройти этот сезон, это понятно, но петербуржцы снова станут чемпионами», — приводит слова Петржелы Metaratings.
Напомним, Клаудиньо получил травму по ходу матча четвёртого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). У бразильца диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления составляет 4-5 недель.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Клаудиньо в € 18 млн. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Ранее футболист выступал за «Ред Булл Брагантино».
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