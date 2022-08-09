Березовский считает, что «Зенит» будет ближе к победе в матче с ЦСКА

Бывший голкипер «Зенита» Роман Березовский считает, что сине-бело-голубые будт ближе к победе в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«На выходных нас ждёт очень интересный матч – это будет противостояние сильного состава «Зенита» и одного из лучших тренеров России. Интересно, какие решения по составу ЦСКА примет Федотов и как будет дальше руководить в матче. Очень интересно будет понаблюдать за Владимиром Валентиновичем в процессе матча.
«Зенит» будет надеяться на легионеров, хотя у них есть и свои хорошие ребята, которые могут решить судьбу игры. Думаю, что петербуржцы будут ближе к победе», – приводит слова Березовского Metaratings.
Противостояние запланировано на субботу, 13 августа. Игра будет проходить на «Газпром-Арене». А стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
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