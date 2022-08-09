Главный тренер «Болоньи» Михайлович прокомментировал интерес к Арнаутовичу со стороны «МЮ»

Наставник итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» к нападающему клуба Марко Арнаутовичу.

«Я был бы рад за Марко, если бы он присоединился к «МЮ», но я не думаю, что он уйдет. Мы говорили с Арнаутовичем о предложении «Манчестер Юнайтед» — уйдет он, или нет — посмотрим… но я думаю, что он всё таки останется», — приводит слова Михайловича журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось о том, что «МЮ» сделал предложение итальянской «Болонье» по покупке Марко Арнаутовича. Сумма сделки оценивается в € 8 млн.

Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо подтвердил интерес к нападающему клуба, однако заявил, что продавать Арнаутовича «Болонья» не собирается.

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