Первый тренер Соболева: сейчас Александр — лучший игрок «Спартака»

Детский тренер «Динамо» (Барнаул) и первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов оценил игру нападающего в последних матчах.

«Александр сейчас лучший игрок «Спартака». Уверенно себя чувствует, да ещё и добился места в стартовом составе. Пока у него всё хорошо, команда тоже неплохо играет.

В лучшей ли Соболев форме? Нет, еще не лучшая. Только четыре тура прошло. Александр и весь «Спартак» будут набирать. Физически все игроки выглядят неплохо. Пусть так и дальше продолжается. Сможет ли «Спартак» стать чемпионом благодаря Соболеву? Не только же один Александр играет. У красно-белых есть проблемы в обороне. Конечно, это может случиться, но надо укрепить центральную зону защиты.

Что касается сравнения с Дзюбой, то Соболев немного другого плана, чем Дзюба. Сейчас Александр часто смещается на правый фланг. Оттуда он сделал две голевые в матче с «Уралом». Он не только таранный форвард. Да, когда идёт верховая передача, Соболев всегда борется, но может ещё и отдать хороший пас», — приводит слова Горбунова «РБ Спорт».