Александр Кержаков: не боюсь никаких вызовов, рассмотрю любые интересные предложения

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«Я готов к любым вызовам. Если многие говорили, что мои сильные качества в том, чтобы оставлять команды в РПЛ, для меня это комплимент. Мой опыт работы тренером в профессиональном футболе – чуть больше полутора лет: чуть-чуть меньше сезона в «Томи» и полный сезон в «Нижнем Новгороде». Если после почти двух лет работы про меня говорят такое, это очень лестно и очень приятно. Думаю, немногим это удавалось слышать после одного сезона в РПЛ.
Что касается вопроса, кого я готов возглавить, я не боюсь никаких вызовов и готов рассматривать любые интересные предложения от клубов, у которых есть цели и задачи. В том числе развития и достижения высоких целей», — приводит слова Кержакова Metaratings.
Напомним, Кержаков покинул «Пари НН» после окончания предыдущего сезона. Клуб завершил чемпионат на 11-м месте.
- 9 августа 2022
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