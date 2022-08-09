Александр Кержаков: не боюсь никаких вызовов, рассмотрю любые интересные предложения

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Я готов к любым вызовам. Если многие говорили, что мои сильные качества в том, чтобы оставлять команды в РПЛ, для меня это комплимент. Мой опыт работы тренером в профессиональном футболе – чуть больше полутора лет: чуть-чуть меньше сезона в «Томи» и полный сезон в «Нижнем Новгороде». Если после почти двух лет работы про меня говорят такое, это очень лестно и очень приятно. Думаю, немногим это удавалось слышать после одного сезона в РПЛ.

Что касается вопроса, кого я готов возглавить, я не боюсь никаких вызовов и готов рассматривать любые интересные предложения от клубов, у которых есть цели и задачи. В том числе развития и достижения высоких целей», — приводит слова Кержакова Metaratings.

Напомним, Кержаков покинул «Пари НН» после окончания предыдущего сезона. Клуб завершил чемпионат на 11-м месте.