Кухарчук: когда играешь с «Зенитом», не надо говорить, что нет смысла и можно ехать домой

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался об игре своего клуба, а также ответил на вопрос о том, как можно конкурировать с «Зенитом».
«Наверное, у многих сейчас вопрос, в чём феномен «Химок» в этом сезоне. Честно, сам не знаю. Наверное, в атмосфере, подготовке, эмоциях. Слава богу, что сейчас всё складывается положительно со всех сторон.
Упал ли уровень РПЛ? Нет, не упал. Кому надо, те удерживают иностранцев: в ЦСКА, «Локо», «Зените» играют хорошие легионеры. Правда, у «Локомотива» кто-то нажал стоп-кран и они остановились.
Возможно ли конкурировать с «Зенитом»? «Химки» сыграли с ними вничью, «Ахмат» тоже. С командой Семака можно конкурировать. Не надо говорить, когда играешь с «Зенитом», такие слова: «О, «Зенит» приехал, смысла нет играть. Поехали домой». Наоборот, классно играть с такими соперниками, так повышается уровень и у команды, и у игроков», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».
- 9 августа 2022
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