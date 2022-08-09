Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу и «Наполи» договорились о контракте, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.



По информации Ди Марцио, 35-летний вратарь и клуб из Италии подписали соглашение сроком на один год. Также в соглашении есть опция, благодаря которой договор можно будет продлить ещё на один сезон. Зарплата игрока составит € 700 тыс.



Напомним, в прошлом сезоне 35-летний голкипер провёл за «Дженоа» 37 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз отстоял «на ноль», а в остальных пропустил 59 мячей. Его команда покинула высший дивизион.



Сальваторе Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды.

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