Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сиригу и «Наполи» договорились о контракте

Сиригу и «Наполи» договорились о контракте
Комментарии

Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу и «Наполи» договорились о контракте, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации Ди Марцио, 35-летний вратарь и клуб из Италии подписали соглашение сроком на один год. Также в соглашении есть опция, благодаря которой договор можно будет продлить ещё на один сезон. Зарплата игрока составит € 700 тыс.

Напомним, в прошлом сезоне 35-летний голкипер провёл за «Дженоа» 37 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз отстоял «на ноль», а в остальных пропустил 59 мячей. Его команда покинула высший дивизион.

Сальваторе Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды.

Новость по теме
«Фенербахче» ведёт переговоры с Сальваторе Сиригу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022