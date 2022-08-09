Илья Лантратов: с «Зенитом» нет ничего. Всё тихо. С Семаком не общался
Поделиться
Голкипер «Химок» Илья Лантратов высказался об игре своего клуба и ответил на вопрос об интересе «Зенита».
«У нас по сравнению с другими командами более-менее сыгранный состав. Костяк сохранился, хорошо влились новые ребята. Я великолепен? Так у меня работа простая. Спокойненько, без спецэффектов. По поводу вызова в сборную на сентябрьские матчи – естественно, любой вратарь и футболист хочет туда попасть.
Почему в «Зенит» не перешёл летом? Уже все на эти вопросы ответили, вопрос не ко мне. Ответило и руководство клуба. С Сергеем Семаком по этому поводу я не общался», — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».
Напомним, по окончании прошлого сезона сообщалось о том, что Илья Лантратов может перейти в «Зенит», однако переход не состоялся.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
08:30
-
08:23
-
08:06
-
07:39
-
07:26
-
07:24
-
07:18
-
07:12
-
06:57
-
06:52
-
06:48
-
06:44
-
06:36
-
06:27
-
06:22
-
06:15
-
06:14
-
06:07
-
05:57
-
05:45
-
05:33
-
05:20
-
05:01
-
04:50
-
04:46
-
04:33
Партнерский контент