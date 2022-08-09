Илья Лантратов: с «Зенитом» нет ничего. Всё тихо. С Семаком не общался

Голкипер «Химок» Илья Лантратов высказался об игре своего клуба и ответил на вопрос об интересе «Зенита».

«У нас по сравнению с другими командами более-менее сыгранный состав. Костяк сохранился, хорошо влились новые ребята. Я великолепен? Так у меня работа простая. Спокойненько, без спецэффектов. По поводу вызова в сборную на сентябрьские матчи – естественно, любой вратарь и футболист хочет туда попасть.

Почему в «Зенит» не перешёл летом? Уже все на эти вопросы ответили, вопрос не ко мне. Ответило и руководство клуба. С Сергеем Семаком по этому поводу я не общался», — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

Напомним, по окончании прошлого сезона сообщалось о том, что Илья Лантратов может перейти в «Зенит», однако переход не состоялся.