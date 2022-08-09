Тьяго Алькантара пропустит около шести недель из-за травмы

Испанский полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара пропустит около шести недель из-за полученной травмы в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», сообщает The Athletic. Матч между командами завершился со счётом 2:2.



По информации источника, Алькантара получил травму подколенного сухожилия и не сможет появиться на поле до шести недель. Получается, что он пропустит около шести матчей АПЛ.



В сезоне-2021/2022 испанский футболист сыграл в 39 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Хавбек вызывается в сборную Испании с 2011 года.

Напомним, 31-летний Алькантара перешёл в английскую команду из «Баварии» в 2020 году. Соглашение между Тьяго и «Ливерпулем» истекает летом 2024 года.