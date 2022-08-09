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В российский футбол могут вернуться ковидные ограничения из-за роста заболеваемости

В российский футбол могут вернуться ковидные ограничения из-за роста заболеваемости
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Российский футбол может столкнуться с последствиями возросшей заболеваемости коронавирусом и вернуть эпидемиологические ограничения, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, в клубы Первой лиги уже поступило письмо от администрации лиги, в котором, в частности, содержится просьба предоставить сведения о том, устанавливались ли региональным управлением Роспотребнадзора какие-либо спецрежимы, связанные с проведением массовых и спортивных мероприятий, такие как необходимость наличия QR-кода, ПЦР-теста у участников соревнований, наличия масочного режима, ограничений вместимости на стадионе.

Напомним, в разгар пандемии COVID-19 матчи российского чемпионата проходили с ограниченным количеством зрителей на стадионе в зависимости от антиковидных мер, введённых в конкретном регионе.

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