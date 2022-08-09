Писарев возглавит «Химки», легкоатлетка из Украины против россиян. Главное к утру

Николай Писарев станет главным тренером подмосковных «Химок», украинская легкоатлетка Ольга Саладуха высказалась против россиян в спорте, Серена Уильямс одержала победу впервые за 14 месяцев. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Химки» согласовали с Николаем Писаревым назначение на пост главного тренера.
2. Украинская легкоатлетка: российские спортсмены должны быть везде отстранены.
3. 40-летняя Серена Уильямс впервые за 14 месяцев выиграла матч на уровне WTA в одиночке.
4. Селюк — Юрану: ты кто такой? Что о себе возомнил?
5. Объявлена символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии WhoScored.
6. Канчельскис — о Шалимове: в «МЮ» мы тоже проиграли четыре матча подряд, но никого не уволили.
7. Крыховяк поддержал решение Рыбуса остаться в России и продолжить карьеру в «Спартаке».
8. Зинченко попал в символическую сборную 1-го тура АПЛ по версии WhoScored.
9. Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Монреале.
10. Кучаев объяснил, почему Фернандес приостановил контракт с ЦСКА.
- 9 августа 2022
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