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РФС не планирует вводить плату за обращение в ЭСК

РФС не планирует вводить плату за обращение в ЭСК
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Российский футбольный союз не планирует вводить плату за обращение в Экспертно-судейскую комиссию, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, менять регламент обращения в ЭСК не планируется.

«Российский футбольный союз не планирует введения пошлин за обращение в Экспертно-судейскую комиссию. ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», — рассказали в службе коммуникаций РФС.

Об этой идее рассказал спортивный комментатор Тимур Журавель. Сообщалось, что подобное решение может быть принято уже в ближайшее время. В случае признания комиссией судейской ошибки по эпизоду клубу возвращались бы внесённые деньги, а в случае признания правоты арбитра средства были бы перечислены на счёт РФС.

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