РФС не планирует вводить плату за обращение в ЭСК

Российский футбольный союз не планирует вводить плату за обращение в Экспертно-судейскую комиссию, сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, менять регламент обращения в ЭСК не планируется.



«Российский футбольный союз не планирует введения пошлин за обращение в Экспертно-судейскую комиссию. ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», — рассказали в службе коммуникаций РФС.



Об этой идее рассказал спортивный комментатор Тимур Журавель. Сообщалось, что подобное решение может быть принято уже в ближайшее время. В случае признания комиссией судейской ошибки по эпизоду клубу возвращались бы внесённые деньги, а в случае признания правоты арбитра средства были бы перечислены на счёт РФС.

Новость по теме Шамиль Газизов высказался о платном обращении в ЭСК