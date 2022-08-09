РФС не планирует вводить плату за обращение в ЭСК

Российский футбольный союз не планирует вводить плату за обращение в Экспертно-судейскую комиссию, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, менять регламент обращения в ЭСК не планируется.
«Российский футбольный союз не планирует введения пошлин за обращение в Экспертно-судейскую комиссию. ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», — рассказали в службе коммуникаций РФС.
Об этой идее рассказал спортивный комментатор Тимур Журавель. Сообщалось, что подобное решение может быть принято уже в ближайшее время. В случае признания комиссией судейской ошибки по эпизоду клубу возвращались бы внесённые деньги, а в случае признания правоты арбитра средства были бы перечислены на счёт РФС.
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