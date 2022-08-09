Росавиация продлила запрет на полёты в Воронеж, Краснодар, Ростов и другие восемь городов

Росавиация продлила запрет на полёты в аэропорты 11 городов юга и центральной части России, включая Воронеж («Факел»), Краснодар («Краснодар») и Ростов-на-Дону («Ростов»), где проводятся матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте организации. Новое ограничение на полёты действует до 3:45 мск 17 августа 2022 года.



Также запрещены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Факел» проведёт ближайший домашний матч 12 августа, соперником воронежской команды станет «Урал» (Екатеринбург). «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» дома 21 августа. «Ростов» встретится с «Сочи» на «Ростов Арене» 20 августа.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик: