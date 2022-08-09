Источник: игроки «Барселоны» вернут деньги, если их новые контракты признают незаконными

Трём футболистам «Барселоны» придётся вернуть заработанные при подписании нового контракта средства, если их соглашения в суде будут признаны незаконными. Речь идет о вратаре Марке-Андре тер Штегене, защитнике Клемане Лангле и полузащитнике Френки де Йонге. Все они заключили новые сделки в октябре 2020 года, и новое руководство испанского клуба считает, что это было сделано с нарушением законодательства. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что футболистам было предложено уменьшить свою зарплату при новом контракте, однако в ближайшие сезоны они получили бы больше, чем по старому соглашению. По сведениям источника, если их контракты признают незаконными, то футболисты вернутся к прежней зарплате и должны будут вернуть средства, заработанные от продления соглашения.
Ранее существенно понизить свою зарплату согласился один из капитанов «Барселоны» Жерар Пике. Он также заключил новый контракт с командой в октябре 2020 года, но тогда его зарплата не менялась.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны». Видеоролик:
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