Романо: «Челси» продал Вернера в «РБ Лейпциг» за € 20 млн

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер стал игроком «РБ Лейпциг». За 26-летнего футболиста английский клуб гарантированно получит € 20 млн. Ещё часть выплат подразумевается при выполнении Вернером определённых условий. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, сегодня, 9 августа, Тимо пройдёт медосмотр и заключит контракт.
Вернер — воспитанник «Штейнхальденфельда» и «Штутгарта», откуда в 2016 году он перешёл в «РБ Лейпциг». За «красных быков» Тимо в 156 матчах забил 90 голов и отдал 40 результативных передач. В 2020-м он был продан в «Челси» за € 53 млн (информация Transfermarkt). Лондонская карьера Вернера не оказалась успешной: он не стал игроком стартового состава, а в 89 матчах забил лишь 23 раза и отдал 21 голевую передачу.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
- 9 августа 2022
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