MD: Бускетс пойдёт на понижение зарплаты, чтобы «Барселона» смогла заявить новичков
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Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, по которому пойдёт на понижение зарплаты. Также cоглашение с 34-летним футболистом может быть продлено до 2024 года (нынешнее истекает через год). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее стало известно, что новый контракт с существенным понижением зарплаты подпишет один из капитанов «Барселоны» Жерар Пике. Сокращение зарплат Бускетса и Пике, а также активация четвёртого экономического рычага (продажа ещё 24,5% прав на Barca Studios) поможет «Барселоне» заявить всех новичков на сезон, соответственно, клуб сможет вписаться в правила финансового фэйр-плей.
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
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