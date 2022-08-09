MD: Бускетс пойдёт на понижение зарплаты, чтобы «Барселона» смогла заявить новичков

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, по которому пойдёт на понижение зарплаты. Также cоглашение с 34-летним футболистом может быть продлено до 2024 года (нынешнее истекает через год). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что новый контракт с существенным понижением зарплаты подпишет один из капитанов «Барселоны» Жерар Пике. Сокращение зарплат Бускетса и Пике, а также активация четвёртого экономического рычага (продажа ещё 24,5% прав на Barca Studios) поможет «Барселоне» заявить всех новичков на сезон, соответственно, клуб сможет вписаться в правила финансового фэйр-плей.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик: