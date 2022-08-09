Полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в «Валенсии»

«Валенсия» запросила у «Барселоны» возможность подписания полузащитника Нико Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». Вероятно, речь идёт об аренде 20-летнего футболиста.

Гонсалес — воспитанник «Барселоны». За первую команду сине-гранатовых полузащитник в 36 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Ранее стало известно, что «Барселона» готова начать разбирательство в отношении бывших руководителей клуба, заключивших контракты с Марком-Андре тер Штегеном, Клеманом Лангле и Френки де Йонгом в октябре 2020 года. В клубе считают, что соглашения были подписаны с нарушением законодательства.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: