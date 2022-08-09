«Интер» объявил о расторжении контракта с Алексисом Санчесом

Нападающий Алексис Санчес и миланский «Интер» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Интер» может подтвердить, что достигнута договорённость о расторжении контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом по обоюдному согласию сторон.



Клуб хотел бы от всего сердца поблагодарить Алексиса за последние три сезона, в которых «нерадзурри» завоевали три титула, и пожелать ему всего наилучшего в его будущей карьере», — сказано в заявлении «Интера».

Ранее сообщалось, что 33-летний Санчес, выступавший за итальянский клуб с 2019 года, в ближайшее время подпишет контракт с французским «Марселем».

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