Источник: «Лукойл» может включить Елену Вяльбе в совет директоров «Спартака»

Руководство «Лукойла» рассматривает возможность введения в совет директоров московского «Спартака» президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что «Лукойл» ведёт переговоры с председателем совета директоров «Спартака» Леонидом Федуном о покупке домашнего стадиона команды «Открытие Банк Арена». Также сообщалось, что уровень влияния Федуна в «Спартаке» уменьшится, однако он собирается остаться в команде, но с меньшим участием в принятии важных решений. На руководящие должности в клубе должны быть назначены функционеры от нефтяной компании.

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