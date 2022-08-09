Источник: «Лукойл» может включить Елену Вяльбе в совет директоров «Спартака»
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Руководство «Лукойла» рассматривает возможность введения в совет директоров московского «Спартака» президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее стало известно, что «Лукойл» ведёт переговоры с председателем совета директоров «Спартака» Леонидом Федуном о покупке домашнего стадиона команды «Открытие Банк Арена». Также сообщалось, что уровень влияния Федуна в «Спартаке» уменьшится, однако он собирается остаться в команде, но с меньшим участием в принятии важных решений. На руководящие должности в клубе должны быть назначены функционеры от нефтяной компании.
У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:
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