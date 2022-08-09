Экс-футболист «Зенита» Роберт Мак перешёл в клуб из Австралии

Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в Австралии. 31-летний словацкий футболист подписал контракт с клубом «Сидней», информирует официальный сайт австралийцев.

Мак заключил с «Сиднеем» контракт до 2024 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«За свою карьеру я выиграл несколько чемпионатов и Кубков, поэтому я знаю, что нужно для завоевания трофеев. Хочу поделиться своим опытом, личными качествами, голами и результативными передачами, чтобы помочь команде в этом сезоне», — приводит слова Мака пресс-служба «Сиднея».

Напомним, Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из греческого клуба ПАОК. Сумма трансфера футболиста составила € 3,5 млн. В составе петербургского «Зенита» Мак завоевал титул чемпиона России в сезоне-2018/2019. Помимо «Зенита» и ПАОКа, Роберт выступал за «Нюрнберг», «Ференцварош» и «Коньяспор».