Экс-футболист «Зенита» Роберт Мак перешёл в клуб из Австралии

Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в Австралии. 31-летний словацкий футболист подписал контракт с клубом «Сидней», информирует официальный сайт австралийцев.
Мак заключил с «Сиднеем» контракт до 2024 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
«За свою карьеру я выиграл несколько чемпионатов и Кубков, поэтому я знаю, что нужно для завоевания трофеев. Хочу поделиться своим опытом, личными качествами, голами и результативными передачами, чтобы помочь команде в этом сезоне», — приводит слова Мака пресс-служба «Сиднея».
Напомним, Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из греческого клуба ПАОК. Сумма трансфера футболиста составила € 3,5 млн. В составе петербургского «Зенита» Мак завоевал титул чемпиона России в сезоне-2018/2019. Помимо «Зенита» и ПАОКа, Роберт выступал за «Нюрнберг», «Ференцварош» и «Коньяспор».
- 9 августа 2022
-
11:12
-
11:09
-
11:02
-
10:48
-
10:46
-
10:40
-
10:29
-
10:17
-
10:15
-
10:09
-
10:02
-
09:59
-
09:48
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
08:30
-
08:23
-
08:06
-
07:39
-
07:26
-
07:24
-
07:18
-
07:12
-
06:57
-
06:52
-
06:48
-
06:44
-
06:36