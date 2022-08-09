В «Спартаке» отказались комментировать новость, что Вяльбе может войти в совет директоров

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать новость о том, что руководство «Лукойла» рассматривает возможность введения в совет директоров красно-белых президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Мы не комментируем никакие фамилии и слухи», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что «Лукойл» ведёт переговоры с председателем совета директоров «Спартака» Леонидом Федуном о покупке домашнего стадиона команды «Открытие Банк Арена». Также сообщалось, что уровень влияния Федуна в «Спартаке» уменьшится, однако он собирается остаться в команде, но с меньшим участием в принятии важных решений. На руководящие должности в клубе должны быть назначены функционеры от нефтяной компании.

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