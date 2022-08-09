MD: Френки де Йонг разочаровался в сыне Йохана Круиффа из-за ситуации в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг переживает не лучшие времена в команде, ежедневно получая информацию о том, что клуб хочет расстаться с ним для получения хорошей суммы и снижения нагрузки на зарплатный фонд. 25-летний хавбек остался недоволен поведением команды в последние недели. Больше всего де Йонга и его агента разочаровал соотечественник Френки — работник организационной структуры «Барселоны» Йорди Круифф. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, у де Йонга были отличные отношения с сыном легендарного Йохана Круиффа. Но теперь представители футболиста могут дать свою версию произошедшего.

Напомним, ранее появилась информация, что «Барселона» намерена начать разбирательство по поводу законности заключения контракта с де Йонгом и ещё двумя футболистами прежним руководством в октябре 2020 года.

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