Игрок ЦСКА Кучаев: главная ошибка — бояться «Зенита»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что армейской команде не нужно бояться «Зенита» в борьбе за чемпионство. Также футболист предположил, как ЦСКА нужно сыграть с сине-бело-голубыми в ближайшем матче, чтобы победить.

«Почему я думаю, что конкуренция с «Зенитом» в борьбе за чемпионство реальна? Не думать так — вообще не уважать ни себя, ни команду, ни тренерский штаб. Каждая команда должна считать себя конкурентоспособной. Получится, не получится — другой вопрос.

Пугают ли меня успехи «Зенита»? Главная ошибка — как раз бояться «Зенита». В этом случае точно ничего не выйдет. Надо будет сыграть с «Зенитом» максимально дисциплинированно, бегать, бороться, забить все свои моменты, которых у нас будет явно немного — не столько, сколько во всех турах до этого. Но нужно прежде всего играть в футбол», — приводит слова Кучаева Sport24.

Напомним, «Зенит» и ЦСКА встретятся в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игра пройдёт 13 августа в Санкт-Петербурге.