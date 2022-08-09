В «Химках» подтвердили уход Сергея Юрана с поста главного тренера

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что главный тренер Сергей Юран покинул команду.

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», — сказал Терюшков в программе «Есть тема» на телеканале «Матч!».

Действующее соглашение Юрана с «Химками» рассчитано до конца сезона-2022/2023. Специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

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