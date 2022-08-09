Победный гол дальним ударом — в видеообзоре матча Кубка Италии «Болонья» — «Козенца»

В матче 1/32 финала Кубка Италии сезона-2022/2023 команда Серии А «Болонья» принимала на своём поле представителя Серии В «Козенцу». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Болонья» обыграла «Козенцу» и вышла во 2-й раунд Кубка Италии

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Единственный мяч в этой встрече забил нападающий «Болоньи» Никола Сансоне с передачи нидерландского полузащитника команды Йерди Схаутена.



Таким образом, «Болонья» вышла в следующий раунд Кубка Италии, а «Козенца» завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше турнира. В 1/16 финала Кубка Италии «Болонья» встретится с «Кальяри».