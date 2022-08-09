Фердинанд посоветовал «МЮ» вернуть Уэлбека для подмены Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что манчестерский клуб должен обратить внимание на своего экс-нападающего Дэнни Уэлбека, который сейчас играет за «Брайтон». Фердинанда впечатлила игра футболиста в очном матче команд в 1-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ).
«Уэлбек вышел на поле, а вы могли видеть, как он, расправив плечи и выпятив грудь, думал: «Я буду терроризировать Мартинеса и Магуайра». То, как он играл с «МЮ», было похоже на его перформанс с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» 10 лет назад.
Если вам нужен запасной нападающий, вы не ошибётесь, если выберете Уэлбека. Просто скажите ему: «Ты будешь играть 15–20 матчей за сезон, заменяя Криштиану Роналду», — сказал Фердинанд на своём YouTube-канале.
31-летний Уэлбек — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он находился в структуре клуба с 2001 по 2014 год.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик:
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