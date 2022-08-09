Сёмин — об увольнении Юрана из «Химок»: мне эти решения сложно понять

Российский специалист Юрий Сёмин высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковных «Химок».
«Конечно, для меня это неожиданное решение. Потому что Юран хорошо делал свою работу. Он оставил «Химки» в высшем дивизионе, хорошо начал сезон в этом году. Мне эти решения понять сложно. Я не хочу говорить ни про какие конфликты — я их не знаю. Решение для меня очень странное. Они уволили очень успешного тренера», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
53-летний Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, сумев с командой сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в стыковых матчах. В нынешнем сезоне химчане с семью очками в четырёх турах идут на седьмой позиции турнирной таблицы.
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