Сёмин высказался о возможном назначении Писарева на пост главного тренера «Химок»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи Николаю Писареву, который может стать наставником подмосковных «Химок».
«Удачи ему. Достойная ли замена? Не знаю — у него всё впереди. Команда у Писарева крепкая, хорошо собранная и хорошо подготовленная к сезону Юраном», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
53-летний Писарев в настоящее время работает помощником Валерия Карпина в сборной России. В качестве главного тренера специалист работал в молодёжной сборной России, «Олимпийце» (ныне — «Пари НН») и «Екатеринодаре». Писарев в «Химках» займёт вакантный пост после увольнения Сергея Юрана.
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