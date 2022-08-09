Кучаев рассказал, как Заболотный переносит критику и роль резервиста

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как нападающий армейской команды Антон Заболотный переносит критику и роль резервиста. По его словам, форвард много работает над собой и постоянно тренируется.
«Промах Заболотного в игре с «Нижним Новгородом»? Когда у тебя пять моментов и ты их не забиваешь, все вешать на Забу неправильно. Просто этот момент самый запоминающийся. А по факту у нас и до этого было много шансов. Могли не доводить до того, что надо забивать на 90-й минуте в нервной игре. Когда и счёт 2:2, и ты уже нервничаешь, что упускаешь победу.
Как Заболотный переносит критику и роль резервиста? На самом деле он много работает над собой. Постоянно вижу Антона в зале. Нормальная, здравая оценка: не попадаешь в состав — надо тренироваться больше и набирать форму», — приводит слова Кучаева Sport24.
Напомним, после четырёх туров РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице, набрав по 10 очков.
- 9 августа 2022
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