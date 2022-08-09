«Ахмат» объявил о продлении контракта с Бернардом Беришей

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша продлил сотрудничество с грозненским клубом. Новый контракт сторон рассчитан до конца сезона-2024/2025, информирует пресс-служба «Ахмата».

Напомним, Бериша перешёл в «Ахмат» зимой 2016 года. С этого времени он провёл 125 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 1,5 млн.

В сезоне-2022/2023 «Ахмат» набрал пять очков за четыре тура и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне грозненский клуб финишировал на седьмой строчке в таблице, набрав 42 очка за 30 игр. Чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».