Нобоа — первый игрок в истории «Сочи» с 50 очками по системе «гол+пас»
Поделиться
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил гол в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Пари НН» (2:1). 37-летний футболист довёл показатель своих очков по системе «гол+пас» в сочинском клубе до 50. Нобоа стал первым игроком российского клуба, которому покорилась такая цифра.
За три года в «Сочи» и 79 матчей Нобоа забил 29 голов и отдал 21 результативную передачу. Его соглашение с российской командой истекает летом 2023 года.
Футбольный клуб «Сочи» был основан в июле 2018 года. Спустя год команда вышла в РПЛ, а в сезоне-2021/2022 финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата страны.
У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:
Новость по темеНобоа: говорили, что я толстый, старый и медленный. Смотрите!
Комментарии
- 9 августа 2022
-
12:48
-
12:37
-
12:31
-
12:31
-
12:16
-
12:12
-
12:11
-
12:08
-
12:02
-
11:45
-
11:41
-
11:29
-
11:18
-
11:12
-
11:09
-
11:02
-
10:48
-
10:46
-
10:40
-
10:29
-
10:17
-
10:15
-
10:09
-
10:02
-
09:59
-
09:48
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:35
Партнерский контент