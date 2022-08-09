Нобоа — первый игрок в истории «Сочи» с 50 очками по системе «гол+пас»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил гол в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Пари НН» (2:1). 37-летний футболист довёл показатель своих очков по системе «гол+пас» в сочинском клубе до 50. Нобоа стал первым игроком российского клуба, которому покорилась такая цифра.

За три года в «Сочи» и 79 матчей Нобоа забил 29 голов и отдал 21 результативную передачу. Его соглашение с российской командой истекает летом 2023 года.

Футбольный клуб «Сочи» был основан в июле 2018 года. Спустя год команда вышла в РПЛ, а в сезоне-2021/2022 финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата страны.

У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13: