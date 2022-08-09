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Александр Соболев — герой 4-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Александр Соболев — герой 4-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев выбран читателями «Чемпионата» героем 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Российский форвард в матче с «Уралом» (2:0) отметился двумя голевыми передачами. Антигероем тура признан вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, удалившийся в первом тайме игры с «Ахматом» (0:0). Голосование в обеих номинациях проходило в соцсетях «Чемпионата».

Читатели «Чемпионата» во «ВКонтакте» выбрали самый зрелищный матч тура. Им оказалась игра ЦСКА и «Факела» на «ВЭБ Арене», завершившаяся крупной волевой победой домашней команды со счётом 4:1.

5-й тур чемпионата России начнётся матчем между «Факелом» и «Уралом» в пятницу, 12 августа.

У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:

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