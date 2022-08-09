Винисиус хочет выиграть с «Реалом» шесть трофеев Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что хочет выиграть с командой 5–6 трофеев Лиги чемпионов.

Я равняюсь на игроков, которые многого добились в этом клубе, величайшем клубе мира. Конечно, я хочу продолжать побеждать и играть здесь ещё долгое время, чтобы выиграть столько же, сколько они: победить пять или шесть раз в Лиге чемпионов, попытаться стать таким же лидером, как многие великие, надевавшие футболку «Реала», — приводит слова Винисиуса сайт УЕФА.

22-летний Винисиус перешёл в «Реал» летом 2018 года. С тех пор нападающий в 170 матчах забил 36 голов и отдал 43 результативные передачи. Именно его гол стал единственным в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в сезоне-2021/2022.

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